Wie schön, wenn man sich auch mit der Familie des Partners so gut versteht! Supermodel Heidi Klum (45) und Musiker Tom Kaulitz (28) sind seit vier Wochen offiziell ein Paar. Immer wieder brachten sie Fans auf der ganzen Welt seither mit niedlichen Kuschel- und Knutsch-Pics zum Schwärmen. Nachdem ihre Liebe nun kein Geheimnis mehr ist, müssen sich offenbar auch die Personen im näheren Umfeld der beiden keine Sorgen mehr machen, wenn sie Zeit mit dem Paar verbringen. Das wurde jetzt besonders deutlich: Gemeinsam verbrachten die Superstars einen ganzen Tag mit der Familie!

Zusammen mit Bruder Bill Kaulitz (28) besuchten Tom und Heidi nun ein Konzert von Diana Ross (74) in Los Angeles. Die Modelmama war so begeistert von der "The Supremes"-Sängerin, dass sie den besonderen Abend kurzerhand in ihrer Instagram-Story festhielt. Dabei entstand unter anderem ein Foto, das Heidi ganz entspannt zwischen den beiden Kaulitz-Brüdern zeigt. Der perfekte Abschluss für einen perfekten Tag – nur wenige Stunden zuvor hatten die Mitglieder von Tokio Hotel den Victoria's Secret-Engel nämlich schon an den schönsten Ort der Welt begleitet: Disneyland!

Für Heidi sicher ganz besondere Stunden: Immerhin verbringt sie dort häufig und gerne ihre Zeit – und wird dabei selbst wieder zum Kind! Gegenüber dem Magazin Redbook verriet sie bereits 2008: "Wenn wir nach Disneyland gehen, lassen wir uns jedes Mal die Gesichter anmalen!" Damals besuchte sie noch mit Ex-Ehemann Seal (55) den Themenpark. Ihren Happy Place kann sie nun aber offenbar auch mit ihrem Liebsten Tom teilen!

Instagram / thomashayo Heidi Klum und Tom Kaulitz

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz, Musiker

VALPO NNEWs/WENN.com Heidi Klum und Seal

