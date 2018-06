Kaufrausch oder Kabbelei – wie gehen unsere Stars frustfrei auf Shopping-Tour? Beim "Travel the world"-Event mit TK Maxx tummelten sich am Dienstag so einige Promis. Unter anderem fanden sich Jana Ina Zarrella (41) und ihr Mann Giovanni (40) in dem Berliner Store ein und erzählten im Promiflash-Interview, dass sie tatsächlich sehr gerne gemeinsam auf Shopping-Mission gehen. "Giovanni ist immer dabei und gibt wirklich tolle Tipps. Er ist auch ehrlich. Wenn irgendwas nicht gut ist, dann sagt er auch: 'Das steht dir nicht'", lobte die Moderatorin ihren Schatz. Ähnlich halten es da die Freundinnen Regina Halmich (41) und Tina Ruland (51) auf ihren gemeinsamen Touren – so wird der Konsumrausch entspannt und bestenfalls auch richtig erfolgreich!



