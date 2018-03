Süßes Liebes-Outing! Vor einigen Monaten schlug das Privatleben der US-Sängerin Tinashe (25) auch in Deutschland hohe Wellen. Der Grund: Wie bekannt wurde, soll sie vor zwei Jahren eine Romanze mit Star-DJ Calvin Harris (34) genossen haben. Ob zwischen den beiden Musikern tatsächlich etwas lief oder ob es sich doch nur um ein Gerücht handelte, ist bis heute offen. Mit einem neuen Posting schafft Tinashe jetzt allerdings Turtel-Tatsachen: Sie kuschelt sich verliebt an ihren neuen Schatz – einen waschechten NBA-Star!

Mit Ben Simmons scheint die Pop-Sängerin, die Britney Spears-Fans aus ihrem Videoclip "Slumber Party" kennen dürften, ihr privates Glück gefunden zu haben. Auf Instagram teilte Tinashe zwei Schnappschüsse, auf denen sie den 2,08 Meter großen Basketballer umarmt, und ließ die Emojis für sich sprechen: Neben den Beitrag setzte die Tänzerin ein Herz und ein Vorhängeschloss – nicht die erste süße Nachricht, mit der sich die 25-Jährige zu ihrem hochgewachsenen Herzblatt bekennt!

Gegenüber TMZ hatte Tinashe den Australier zuvor bereits als "kleinen Liebling" bezeichnet. Ziemlich ironisch, wenn man bedenkt, wie viel größer Ben im Gegensatz zu seiner Liebsten ist: Die Schauspielerin, die vor zehn Jahren in der TV-Serie Two and a half Men einen Gastauftritt als Jakes (Angus Turner Jones, 24) süße Nachbarin hatte, ist etwa 40 Zentimeter kleiner als der Basketball-Star!

Apega/WENN Tinashe bei den Grammy Awards 2017

Instagram / tinashenow Sängerin Tinashe mit Ben Simmons

Matt Winkelmeyer/Getty Images for Neiman Marcus Ben Simmons im Februar 2018 in Beverly Hills

