Sila Sahins (32) Baby wächst und gedeiht! Die Schauspielerin ist inzwischen bereits in der 34. Schwangerschaftswoche. Um die üblichen Wehwehchen wie Sodbrennen zu lindern, greift die werdende Mama immer wieder zu Wassereis, wie sie via Social Media zeigt. Auch 13 kalte Süßigkeiten an einem Tag sind kein Problem – immerhin scheint es dem Nachwuchs zu gefallen: Er wird immer größer und stärker. Die süße Abkühlung macht sich allerdings auch auf der Waage bemerkbar!

In ihrer Instagram-Story verrät Sila den neugierigen Fans nun: "Ihr wolltet wissen, wie viel Kilo ich schon zugenommen habe? Es sind zehn. Und ich glaube, da geht noch mehr. Puffer nach oben ist da." Kein Wunder! Im letzten Drittel der Schwangerschaft nimmt das Baby stetig zu, um seinen Wärmehaushalt zu regulieren. Es baut Fettreserven auf, die es nach der Geburt auch braucht. Ein halbes Kilo pro Woche mehr ist keine Seltenheit bei werdenden Müttern. Insgesamt nimmt eine Schwangere um die 14 Kilo zu, bis das kleine Wunder auf die Welt kommt.

Für Sila und ihren Ehemann, den Fußballer Samuel Radlinger (25), ist es der erste Nachwuchs. Glücklich verheiratet sind die beiden bereits seit zwei Jahren. Wie findet ihr es, dass sie so offen mit ihrer Schwangerschaft umgeht? Stimmt ab!

Andreas Rentz Schauspielerin Sila Sahin bei den Filmfestspielen in Cannes 2017

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und Samuel Radlinger an Norwegens Nationalfeiertag

Instagram / diesilasahin Sila Sahin, Schauspielerin und ehemaliger GZSZ-Star

