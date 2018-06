Julia Roberts (50) gilt als eine der größten Schauspielerinnen Hollywoods. Vor einiger Zeit freuten sich Fans der "Notting Hill"-Darstellerin, dass sie an der Seite von Stephan James eine Hauptrolle in der neuen Amazon-Serie "Homecoming" übernehmen wird. In dem Psychothriller spielt sie eine Sachbearbeiterin bei einer geheimen Regierungsorganisation, die ins Zivilleben zurückkehren möchte. Dennoch will der Megastar beruflich kürzer treten, was Folgen für den Dreh hat. Grund dafür sind ihre Familie und ihr Ehemann Danny Moder.

"Sie will mehr bei ihren Kindern und natürlich Danny (49) sein", erklärte ein Insider gegenüber Radar Online. So war die Vertragsunterzeichnung für ihr TV-Debüt an einige Bedingungen geknüpft. Zum einen forderte die Golden Globe-Preisträgerin familienfreundliche Arbeitszeiten wegen ihrer drei Sprösslinge. Zum anderen sollten die Aufnahmen der zehn Folgen nicht weiter als eine Stunde Fahrt von ihrem Haus in Los Angeles stattfinden. "Auch wenn sie viel arbeitet, sieht sie sich als Vollzeithausfrau und Mutter und das ist ihr Hauptjob", fügte der Insider hinzu, "Sie arbeitet an ihrer Ehe und die Kids brauchen viel Aufmerksamkeit und die Show ermöglicht das."

Im September 2017 kamen Gerüchte um ein bevorstehendes Scheidungsdrama zwischen Julia und Danny nach 16 Jahre Ehe auf, in dem es auch um 193 Millionen Euro geht. Die Oscar-Gewinnerin soll wieder mit ihrem früheren Pretty Woman-Co-Star Richard Gere angebändelt haben. Der 68-Jährige entschied sich dann aber für ein Liebes-Comeback mit seiner Freundin Alejandra Silva (35), die er Anfang April geheiratet hat.

AKM IMAGES / Splash News Danny Moder, Julia Roberts und ihre Kinder

WENN Danny Moder und Julia Roberts

David Buchan/ Getty Images Danny Moder und Julia Roberts

