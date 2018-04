Liebe kennt kein Alter! Hollywoodstar Richard Gere (68) beweist, dass er zurecht als Hauptdarsteller in unzähligen Liebesfilmen wie Pretty Woman und "Sommersby" gecastet wurde – der 68-Jährige hat sich noch einmal vor den Traualtar gewagt. Anfang April soll er seine Freundin, die 35-jährige Alejandra Silva (35), zu seiner Ehefrau gemacht haben. Für Richard ist es schon der dritte Anlauf – er war vorher mit Supermodel Cindy Crawford (52) und Schauspielerin Carey Lowell (57) verheiratet.

Auch die schöne Alejandra hat Erfahrung im Ringtausch: Sie hat schon einmal zum Finanzierssohn Govind Friedland Ja gesagt. Aus der dreijährigen Ehe stammt Sohn Albert. Die spanische Publizistin und der grauhaarige Hottie sollen laut der Hello! am 6. Mai mit Freunden und Familie in New York mit einer großen Sause das Ehegelöbnis feiern. Dass der große Tag ins Haus steht, wurde schon seit Monaten gemunkelt. Denn Alejandra wurde vor vier Monaten mit einem dicken Klunker am Finger gesichtet.

Richard und seine frischgebackene Ehefrau traten 2015 das erste Mal auf der Premiere seines Filmes "Time Out of Mind" als Paar auf. Danach führten die beiden lange eine Fernbeziehung. Die junge Mutter lebte mit ihrem Sohn oftmals mehrere Monate in Madrid. Inzwischen lebt die kleine Familie zusammen in New York.

WENN Richard Gere und Ehefrau Nummer zwei, Carey Lowell

Anzeige

Supplied by WENN Richard Gere und Julia Roberts in "Pretty Woman"

Anzeige

Alexander Koerner / Getty Images Richard Gere und Alejandra Silva 2017 auf der Berlinale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de