George Clooney und Julia Roberts brauchten 80 Takes für Kuss

Julia Roberts (57) und George Clooney (63) haben am Set ihres Films "Ticket ins Paradies" eine ungewöhnliche Herausforderung erlebt. Laut Filmstars.de benötigten beide Schauspieler beim Dreh einer Kussszene erstaunliche 80 Versuche, weil sie immer wieder in Lachen ausbrachen. Die langjährigen Freunde, die bereits mehrfach gemeinsam vor der Kamera standen, konnten sich während der romantischen Szene kaum ernst verhalten, was zu zahlreichen amüsanten Momenten führte.

In einem Interview mit der New York Times erzählte George von der Situation: "Ich sagte zu meiner Frau: 'Es waren 80 Takes nötig.'" Darauf habe sie überrascht reagiert: "Was zum Teufel?" Julia bestätigte die Geschichte und fügte hinzu: "Es gab 79 Takes von uns beim Lachen und dann einen einzigen, in dem wir uns tatsächlich küssen." Trotz der vielen Anläufe ist deutlich, dass die beiden großen Spaß bei den Dreharbeiten hatten.

Julia und George kennen sich seit den Dreharbeiten zu "Ocean's Eleven" im Jahr 2001. Seither verbindet sie eine enge Freundschaft. Sie arbeiteten unter anderem gemeinsam an Filmen wie "Geständnisse – Confessions of a Dangerous Mind" und "Money Monster". Ihre langjährige Zusammenarbeit ist geprägt von gegenseitigem Respekt und offensichtlich von viel Humor. Abseits der Kamera sind beide glücklich verheiratet: Julia mit dem Kameramann Danny Moder (55), George mit der Juristin Amal Clooney (46).

Getty Images Julia Roberts und George Clooney, 2006

Getty Images Julia Roberts und George Clooney, Schauspieler

