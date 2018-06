Im Jahr 2014 schoss Mario Götze (26) das entscheidende Tor und machte Deutschland zum Fußball-Weltmeister. Seitdem steht das Leben des Borussia-Dortmund-Stars Kopf. Der Triumphschuss bescherte dem Profi weltweite Aufmerksamkeit, die bis heute anhält. Schon vor dem 1:0-Treffer an seiner Seite: seine heutige Ehefrau Ann-Kathrin Brömmel (28). Wie die Beauty den Ruhm ihres Liebsten miterlebt, hat sie jetzt in einer Dokumentation über den Kicker preisgegeben.

Am Anfang sei es extrem ungewohnt für sie gewesen, erzählt Ann-Kathrin in der DAZN-Doku "Being Mario Götze" von Filmemacher Aljoscha Pause. Egal ob in den USA, Dubai und in der Karibik: In jedem Land werde der 26-Jährige von Fans angesprochen. Ob die frisch Verheiratete davon auch mal genervt ist? Sie beschreibt es so: "Man merkt schon die Blicke von den Leuten, wenn sie ihn halt erkennen. Das ist ja immer sehr positiv und es ist auch schön, aber es ist auch immer so: ‘Ok, warum gucken die jetzt alle?'" Manchmal wolle sie einfach in Ruhe ihren Burger essen.

Ansonsten komme Ann-Kathrin gut klar mit den Schattenseiten des öffentlichen Lebens. Nur eines macht ihr Sorgen: Nachwuchs bei all der Aufmerksamkeit. "Ich habe von mehreren Seiten gehört, dass es anders wird, wenn man Kinder hat." Man fühle sich dann noch eingeschränkter in seinem Privatleben.

Instagram / annkathrinvida Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel

Instagram / mariogotze Ann-Kathrin Brömmel und Mario Götze

