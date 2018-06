Alles in Butter bei Ann-Kathrin Brömmel (28) und Mario Götze (26)! Am Mittwochabend bereitete diese Neuigkeit einigen Fans des Paares Grund zur Sorge: Die für den 18. Juli geplante Hochzeitsfeier auf Mallorca fällt ins Wasser. Die Beziehung der beiden steht nur wenige Tage nach der standesamtlichen Trauung allerdings keinesfalls auf der Kippe. Das beweisen jetzt jedenfalls einige vielsagende Instagram-Posts aus der Stadt der Liebe. Mario und Ann-Kathrin verbringen derzeit ein paar Tage in Paris – und wirken dort alles andere als unglücklich. Damit scheint wohl außer Frage zu stehen, dass die Gründe für die gecancelte Hochzeit ausschließlich beruflicher Natur sind.



