Diese beiden werden den Fuß wohl so schnell nicht vom Liebesgas nehmen! Ariana Grande (24) ist schwer verschossen. Nur kurz, nachdem sich die Sängerin von Rapper Mac Miller (26) getrennt hatte, verkündete sie vor wenigen Wochen ihre Liebe zu Comedy-Star Pete Davidson (24). Seitdem überschlagen sich die Beziehungs-News. Liebestattoos und Blitzverlobung scheinen dem taufrischen Couple allerdings noch nicht zu reichen. Ari und ihr Liebster haben sich jetzt möglicherweise sogar schon eine gemeinsame Bude zugelegt.

Das vermuten nun zumindest etliche Fans des Paares. Der Grund: Arianas Instagram-Story. Die "The Light Is Coming"-Interpretin teilte kürzlich einen Screenshot aus der Serie Spongebob Schwammkopf mit ihren Followern. Darauf zu sehen: Der gelbe Zeichentrickschwamm wie er mit einem breiten Grinsen auf dem Fußboden sitzt mit nichts als einem Taschentuch in den Händen. Dazu schrieb die frisch Verlobte: "Wir in unserem neuen Apartment ohne Möbel, nur einem Lautsprecher und Rotwein."

Nur kurze Zeit nach dem Posting reagierten Fans auf Twitter. "Habe ich da gerade 'neue Wohnung' gelesen? Ist sie mit Pete zusammengezogen?", fragte sich ein Anhänger. "Ariana hat eine Wohnung in New York mit Pete, ich heule, sie wird erwachsen", freute sich ein anderer. Seid ihr auch so begeistert von der schnellen Entscheidung für ein gemeinsames Zuhause der beiden? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Frederick M. Brown / Getty Images Ariana Grande bei ihrer Ankunft bei den American Music Awards 2016 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / arianagrande Pete Davidson und Ariana Grande

Anzeige

Instagram / petedavidson Pete Davidson und Ariana Grande

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de