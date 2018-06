Mit der 2019 anstehenden finalen achten Staffel von Game of Thrones wird sich das Geheimnis um den eisernen Thron endlich lüften. Doch nicht nur den Fans der Erfolgsserie fällt es schwer, Abschied zu nehmen. Auch die Stars der HBO-Produktion können kaum glauben, dass das Abenteuer nach zehn Jahren endgültig vorbei sein soll. Kurz nachdem die letzte Klappe für sie gefallen ist, verabschiedet sich Daenerys-Darstellerin Emilia Clarke (31) nun mit emotionalen Worten von der Serie!

Auf Instagram ließ die 31-Jährige die letzten Jahre am Set noch einmal Revue passieren. Zu einem Bild, das sie in einer dicken Jacke auf einer Blumenwiese liegend zeigt, schrieb sie: "Es war eine wahre Reise. 'Game of Thrones' – danke für das Leben, von dem ich nie geträumt hätte, es einmal führen zu dürfen und die Familie, die ich niemals aufhören werde zu vermissen." Nach über einer Dekade müsse sie sich nun schweren Herzens von der Serie und ihrer Rolle als Mutter der Drachen verabschieden.

Mit ihrem emotionalen Post sorgte die Britin auch bei zahlreichen Kollegen für Wehmut. Cercei-Darstellerin Lena Headey (44) kommentierte die Zeilen ihrer Kollegin mit dem Post: "Schöne Worte. Ich liebe dich". Und auch John Bradley-West (29) alias Samwell Tarly ließ es sich nicht nehmen, der Serie – und Emilia – seinen Tribut zu zollen: "Es war das Beste überhaupt. Und du warst unglaublich!" Ein Kommentar dürfte Emilias Fans jedoch besonders freuen. Denn auch Jason Momoa (38), der in der ersten Staffel Daenerys Mann Khal Drogo spielte, richtete sich mit rührenden Worten an seine Serienfrau: "Ich liebe dich. Bin stolz auf dich."

