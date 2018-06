Wie ist das Verhältnis zwischen dem getrennten Bachelor-Paar Daniel Völz (33) und Kristina Yantsen? Seit Ende April ist es offiziell: Die Beziehung zerbrach vier Monate nach den Dreharbeiten. Von "kulturellen Unterschieden" zwischen dem Berliner und der russischen Tänzerin bis hin zu Untreuegerüchten, das Ende ihrer Liebe war alles andere als rosig. Doch stehen der Unternehmer und die 25-Jährige heute noch in Kontakt? Im Interview in der MDR-Sendung Riverboat sprach Daniel über die Situation: "Seit der Trennung haben wir [...] kein Wort mehr miteinander gesprochen. Es ist natürlich furchtbar, dass es auseinandergegangen ist. Ich wünschte, es wäre nicht so gewesen."



