Vamos Mexiko! Bei Eva Longoria (43) ist große Freude angesagt: Die Schauspielerin ist total in WM-Stimmung und kann ihr Glück über den Sieg ihrer Nationalmannschaft kaum fassen. Zwar stammt die werdende Mutter gebürtig aus Texas, bei der Weltmeisterschaft überwiegen jedoch augenscheinlich ihre mexikanischen Wurzeln. Und darum hatte Eva gestern ordentlich was zu feiern – als ihre Landsmänner über die deutsche Nationalelf siegten.

Schon vor Anpfiff der Partie zeigte sich die 43-Jährige hellauf begeistert und voller Siegeswillen: Via Snapchat ließ Eva ihre Fans an ihrer Vorfreude teilhaben und versorgte sie auch in ihrer Instagram-Story fleißig mit etlichen Jubel-Cips. Nach dem Match war die Unternehmerin dann gar nicht mehr zu bremsen! Völlig ausgelassen strahlte der Desperate Housewives-Star und präsentierte stolz die bereits erstandene Mini-Version eines mexikanischen Fußballtrikots für ihr noch ungeborenes Baby.

Auch eine deutsche Schwanger-Schönheit zitterte mit den Kickern mit: Denise Kappès musste sich jedoch mit der 0:1-Niederlage von Jogis Jungs im Auftaktspiel zufriedengeben – denn auch ihre süße Bauchbemalung brachte der Mannschaft leider kein Glück.

