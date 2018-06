Denise Kappès schockte ihre Fans am Freitag mit einer beunruhigenden Social-Media-Nachricht: Die werdende Mama musste ins Krankenhaus, da bei ihr viel zu früh die Wehen einsetzten – immerhin ist sie erst in der 23. Schwangerschaftswoche! Glücklicherweise sind die Kontraktionen aber wieder abgeflacht. Mittlerweile ist die Noch-Ehefrau von Pascal Kappès zurück zu Hause und auch der erste Schock scheint bereits verdaut zu sein: Die Ex-Bachelor-Kandiatin strahlt wieder bis über beide Ohren und ist jetzt voll im WM-Fieber!

Passend zum ersten Deutschlandspiel gegen Mexiko feierte auch die Brünette ein kleines Public Viewing – natürlich ganz entspannt. "WM startet! Wir sind froh, zu Hause zu sein und werden heute hier gemütlich mit zwei meiner Freundinnen das Spiel verfolgen. Schön auf ruhig", verriet die Beauty auf Instagram. Doch auf die passende Fanbekleidung musste Denise deswegen nicht verzichten: Sie selbst trug ein Deutschlandtrikot, ihre Babymurmel hat das Reality-TV-Sternchen derweil mit Farbe in einen Fußball verwandelt.

Am Bemalen ihres Bäuchleins scheint inzwischen Gefallen gefunden zu haben: Bereits vor einer Woche griff die Berlinerin zum Pinsel und zauberte aus ihrem Kügelchen ein Überraschungsei! Wie findet ihr die verzierte Babykugel? Stimmt ab!

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappés Babybauch

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès im sechsten Schwangerschaftsmonat

Anzeige

Wie findet ihr die Babybauch-Bemalungen von Denise? Richtig süß! Viel zu übertrieben! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de