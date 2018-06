Was für ein Familien-Porträt! Am 11. April hat die Blitzlicht-Familie Spears ein neues Mitglied bekommen: Schauspielerin Jamie Lynn (27) brachte ihr erstes Kind mit Ehemann Jamie Watson zur Welt. Neben der kleinen Ivey Joan hat die Blondine noch ein Kind aus einer früheren Beziehung: ihre Tochter Maddie (9). Den beiden Mädels wird so schnell vermutlich nicht langweilig werden – mit so vielen Spears-Kids können sie herumtollen!

Auf ihrem Instagram-Account postet Jamie Lynn einen Schnappschuss mit extra vielen Augenpaaren: Darauf macht sie es sich nicht nur mit Schwester Britney (36) und ihrem Bruder Bryan auf der Couch gemütlich – zwischen ihnen nehmen auch ihre Kids Platz. Zu sehen sind Britneys jüngerer Sohn Jayden (11), auf dessen Schoß seine Cousine, Bryans Tochter Sophia, sitzt. Daneben kuscheln Jamie Lynns Girls miteinander. Auch Britneys älterer Sohnemann Sean strahlt wie der Rest der Rasselbande.

Wer von so viel Kindersegen noch immer nicht genug hat, dürfte auf dem Account der "Zoey 101"-Darstellerin viel Freude haben. Die Zweifachmama lässt ihre Follower nur allzu gerne an ihrem Alltagswahnsinn teilhaben.

Instagram / jamielynnspears Ivey Joan Watson und Jamie Lynn Spears

Instagram / jamiewatson985 Maddie Briann Aldridge, Jayden James und Sean Federline

Instagram / jamielynnspears Maddie Briann Aldridge und Jamie Lynn Spears

