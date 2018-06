So war Chester Bennington (✝41) wirklich! Der erste Todestag des Linkin Park-Frontmanns steht kurz bevor. Zu diesem traurigen Anlass gab sein Bandkollege und guter Freund Mike Shinoda dem Magazin Rolling Stone nun ein Interview, in dem er sich an die besonderen Eigenheiten des sechsfachen Vaters erinnert: "Er war sehr laut. Aber es war nicht nur seine Stimme. Er hatte einfach eine laute Persönlichkeit."



