Chester Benningtons Mutter ist enttäuscht von Linkin Park

Chester Benningtons (✝41) Mutter Susan Eubanks ist entsetzt. Die Band ihres verstorbenen Sohnes, Linkin Park, hat ohne ihr Wissen die Sängerin Emily Armstrong als neue Leadsängerin der Band engagiert. Susan behauptet, sie hätte von diesen Neuigkeiten nichts gewusst und erst durch Google davon erfahren. "Ich fühle mich verraten. Sie sagten mir, dass sie mir Bescheid geben würden, wenn sie jemals etwas tun würden. Sie haben es mich nicht wissen lassen, und sie wussten wahrscheinlich, dass ich nicht sehr glücklich sein würde. Ich bin sehr verärgert darüber", äußert sich Chesters Mutter nun gegenüber Rolling Stone.

Susan ist besonders betroffen darüber, dass die Band versuche, Chesters Erbe durch die Aufführung seiner Songs mit einer neuen Sängerin zu verwischen. "Sie führen Lieder auf, die Chester gesungen hat. Und ich weiß nicht, wie die Fans es aufnehmen, aber ich weiß, wie ich es aufnehme. Und dass [Emily] die Lieder meines Sohnes singt, ist verletzend", stellt sie klar. Ihre Enttäuschung wurde weiter verstärkt, als sie Emilys Gesang während eines Livestreams der Band hörte und diesen als "Gekreische" bezeichnete.

Chester beging am 20. Juli 2017 Suizid und löste eine große Welle der Trauer aus. Bekannt wurde der Sänger mit Linkin Park in den frühen 2000er-Jahren mit Hits wie "One Step Closer", "In The End" und "Crawling", wobei letzterer ihnen 2002 einen Grammy für die Beste Hard Rock Performance einbrachte. Ihr bekanntes Duett mit Jay-Z (54), "Numb/Encore", gewann 2006 ebenfalls einen Grammy. Nach seinem Tod machte die Band jahrelang keine Musik, will aber nun mit der neuen Sängerin neue Musik machen und auf Tour gehen.

Getty Images Emily Armstrong und Linkin Park im September 2024

Getty Images Linkin Park und Emily Armstrong im September 2024

