Chester Benningtons (†) ältester Sohn kritisiert Linkin Park

Jamie Bennington ist stinksauer! Der Sohn von Chester Bennington (✝41), einstiger Frontsänger von Linkin Park, übte scharfe Kritik an der Entscheidung der Musikgruppe, Emily Armstrong in die Band aufzunehmen. Am Wochenende äußerte er seinen Unmut in einer Reihe von Instagram-Storys. Jamie warf der Band darin vor, die Unterstützung der Fans verraten zu haben, indem sie die Dead-Sara-Leadsängerin als Co-Sängerin nach dem Tod seines Vaters engagierten. In seinen Posts nahm er besonders Emilys Verbindung zur Scientology-Kirche und ihren Support für den verurteilten Schauspieler Danny Masterson (48) ins Visier. Jamie beschuldigte Linkin Park, damit das Vermächtnis seines Vaters stillschweigend ausgelöscht zu haben.

Die Anschuldigungen gegen Linkin Park erfolgten nur wenige Tage nachdem die Band am 5. September ihr erstes Album seit sieben Jahren angekündigt hatte – Erscheinungsdatum soll der 15. November dieses Jahres sein. Dabei sorgte die Nachricht über Emilys Beitritt zur Band auch in den sozialen Medien für eine Menge Wirbel. Cedric Bixler-Zavala von The Mars Volta brachte den Stein ins Rollen, indem er alte Anschuldigungen gegen die Sängerin wieder aufgriff und feststellte, dass sie Danny Masterson, einen ehemaligen US-amerikanischen Schauspieler und Sexualstraftäter, während einer gerichtlichen Anhörung 2020 unterstützt hatte. Diese Enthüllungen wiegen besonders schwer, da Chester zu Lebzeiten offen über seine eigenen Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch gesprochen hatte.

Emily reagierte auf die Kritik und erklärte, dass sie damals als Freundin gebeten worden sei, Danny zu unterstützen, aber im Nachhinein erkannt habe, dass dies ein Fehler gewesen sei. Sie betonte, dass sie immer versucht habe, das Gute im Menschen zu sehen, aber in diesem Fall falsch gelegen habe. Jamie machte noch deutlich, dass die Fans gehofft hatten, die Band würde echte Veränderungen anstreben. Stattdessen finde er, dass Mike Shinodas Entscheidungen als "senil und tonlos" zu bewerten seien.

Getty Images Chester Bennington, Sänger

Getty Images Emily Armstrong und Linkin Park im September 2024

