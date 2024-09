Chesters (†) Sohn bekommt Drohungen nach Linkin-Park-Kritik

Chester Benningtons (✝41) ältester Sohn, Jaime Bennington, ist mit dem Neuzugang in der Band seines verstorbenen Vaters nicht zufrieden. In den sozialen Medien äußerte er heftige Kritik gegen Linkin Park und die neue Lead-Sängerin Emily Armstrong. Nun steht er für seine Äußerungen heftig in der Kritik, wie er auf Instagram berichtet. "Grausame" Linkin-Park-Fans wünschen ihm den Tod und er fühle sich nun eigentlich nicht sicher genug, die Shows der Band zu besuchen. "Es gibt eine Menge Leute, die mich nicht mögen. Es gibt eine Menge Leute, die im Moment wirklich schrecklichen Mist zu mir sagen. Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass ich mich sicher fühle, wenn ich zur Show gehe, weil ich nicht weiß, mit wem ich zusammen bin", erklärt Jaime und fügt hinzu: "Ich weiß nicht, wer mich erkennen oder aggressiv auf mich reagieren würde, wenn ich nur dort bin, um die Show zu sehen." Doch der 28-Jährige müsse die Shows nun mal sehen...

Jaime warf der Band wegen der Wahl von Emily als neuer Lead-Sängerin und Ersatz für seinen Vater Chester vor, dass sie die Unterstützung der Fans verraten habe. Den Fokus seiner Kritik legte er in seinen Instagram-Storys vor allem auf Emily und ihre Verbindung zur Scientology-Kirche sowie ihre Unterstützung für den verurteilten Danny Masterson (48). Mit den getroffenen Entscheidungen habe Linkin Park das Vermächtnis von Chester stillschweigend ausgelöscht.

Chester Bennington, der langjährige Frontsänger der Musikgruppe, beging im Jahr 2017 Suizid. Nach seinem Tod zog sich Linkin Park für die vergangenen sieben Jahre aus der Öffentlichkeit zurück – bis jetzt. Anfang September verkündete die Band laut Deadline ihr Comeback mit ihrer neuen Single "The Emptiness Machine" und teilte mit, dass sich die Fans auf ihr neues Album "From Zero" bereit machen können, das am 15. November veröffentlicht werden soll. Erstmals mit Emily hinter dem Mikrofon.

Getty Images Emily Armstrong, Linkin-Park-Sängerin

Getty Images Emily Armstrong und Mike Shinoda von Linkin Park

