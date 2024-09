Trotz neuer Sängerin: Linkin-Park-Tickets direkt ausverkauft

Insgesamt gibt Linkin Park im Rahmen ihrer "From Zero"-Welttournee nur sechs Konzerte in diesem Jahr. Am 22. September werden die Jungs mit ihrer neuen Frontsängerin Emily Armstrong in der Barclays Arena in Hamburg auftreten. Heute startete der offizielle Vorverkauf – doch was viele Fans der Rockband bereits im Voraus vermutet hatten, traf direkt ein: Die heiß begehrten Tickets waren im Nu vergriffen. Innerhalb von 30 Minuten gingen die Karten über die Theke – und tausende Fans gehen leer aus.

Für alle Bewunderer, die leer ausgingen, gibt es jedoch einen kleinen Trost: Im kommenden Jahr soll Linkin Park erneut durch die Weltgeschichte touren – dann haben Fans ein weiteres Mal die Chance, ihre Idole live zu sehen und zu hören. Ein genaues Datum oder die Orte, an denen Mike Shinoda und Co. ihr musikalisches Talent zum Besten geben werden, wurden bislang noch nicht festgelegt.

Zwar sind zahlreiche Fans rund um den Globus total begeistert, dass die Gruppe ein Comeback feiert – jedoch kommt das Revival nicht bei allen prima an: Vor allem der neue Co-Lead Emily spaltet die Meinungen vieler. "Sie ersetzt Chester (✝41) nicht, sie ist der Neuanfang, um das Vermächtnis von Linkin Park fortzusetzen", lautet es unter anderem auf dem offiziellen Instagram-Account. Chester Benningtons Sohn Jaime wetterte dennoch gegen die Musiker, da sie das Vermächtnis seines Vaters auslöschen würden. Sein verstorbener Papa Chester war bis zu seinem Tod im Jahr 2017 der Frontmann der Band.

Getty Images Mike Shinoda und Emily Armstrong, Mitglieder von Linkin Park

Getty Images Chester Bennington, Musiker

