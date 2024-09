Offiziell bestätigt: Die Band Linkin Park feiert Comeback

Wie Deadline berichtet, sind Linkin Park sieben Jahre nach dem Tod des Bandsängers Chester Bennington (✝41) zurück und überraschen die Fans mit neuen Bandmitgliedern und neuer Musik. In einem am Donnerstag abgehaltenen Livestream präsentierten Mike Shinoda, Brad Delson (46), Dave Farrell, der unter dem Künstlernamen Phoenix bekannt ist, und Joe Hahn ihre neue Sängerin Emily Armstrong sowie den neuen Schlagzeuger Colin Brittain. Die Band stellte dabei ihre erste Single "The Emptiness Machine" vor und kündigte zudem ein neues Album namens "From Zero" an, das am 15. November erscheinen soll.

Emily, bekannt aus der Alt-Rock-Band Dead Sara, wird sich die Gesangsparts künftig mit Mike teilen. Colin ist bisher als Songwriter und Produzent für Bands wie Papa Roach, One OK Rock und All Time Low in Erscheinung getreten. Der langjährige Schlagzeuger Rob Bourdon (45) hatte sich laut einer Erklärung der Band dazu entschieden, nicht mehr Teil der Gruppe zu sein. Neben dem neuen Album kündigten die Musiker auch ihre "From Zero World Tour" an, die in den kommenden Monaten Shows in Los Angeles, New York, Hamburg, London und Seoul umfasst und im November mit einem Auftritt in Bogotá endet.

Linkin Park-Fans auf der ganzen Welt dürften sich über dieses Comeback freuen, denn die Band hat eine wilde Reise hinter sich. Chester Bennington, der ikonische Frontmann der Gruppe, hatte 2017 Suizid begangen, was die Band in eine tiefe Krise stürzte. Im Mai machten dann erstmals Gerüchte die Runde, dass die Gruppe auf die Bühne zurückkehren möchte. "Es wird hart ohne Chester, aber wir werden sehen. Ich habe gehört, sie haben jetzt eine Sängerin", erklärte der Sänger Jay Gordon kurz darauf bei dem Radiosender KCAL 96.7. Kurz darauf zog er seine Aussage aber wieder zurück und behauptete, nichts über die Pläne der Band zu wissen.

