Endlich haben sie ihre Khloe (33) wieder! Die Drittälteste der Kardashian-Schwestern wurde Mitte April zum ersten Mal Mama. Die ersten Mutterschaftsmonate verbrachte der Reality-TV-Star allerdings nicht im heimischen Los Angeles. Khloe wohnte mit Baby True in Cleveland. Dort lebt zurzeit ihr Baby-Daddy, NBA-Spieler Tristan Thompson (27). Trotz des Fremdgehskandals blieb die 33-Jährige im gemeinsamen Haus im Bundesstaat Ohio – bis jetzt! Khloe ist zurück in L.A. und der Empfang zeigt: Ihre Familie hat sich sehr auf sie gefreut!

In ihrer Instagram-Story ließ Khloe ihre Fans an dem herzerwärmenden Willkommen teilhaben. "Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so süße Kekse gesehen", hört man den TV-Star sagen. Zu sehen sind unzählige Plätzchen mit dem Gesicht von Baby True. Die Vorlage für die Knabbereien: der erste Schnappschuss, den Khloe von ihrer Kleinen veröffentlichte. Sogar die Blume, die damals ein Snapchat-Filter auf Trues Schläfe gezaubert hatte, wurde in Zucker gegossen. "Schaut, wie süß meine Mädels sind. Ich kann es nicht fassen, Willkommen-zu-Hause-Kekse", freut sich Khloe.

Neben einem Haufen Gebäck warteten außerdem ganz besondere Luftballons auf die frischgebackene Mama. Kylie Jenner (20) hatte es sich nicht nehmen lassen, ihrer großen Schwester Ballons mit einer Aufschrift zuzusenden: "Willkommen zu Hause, Khloe und True. Kylie und Stormi lieben dich."

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian bekommt zur Rückkehr nach L.A. Baby-True-Kekse

Anzeige

Instagram / khloekardashian Kekse mit dem Gesicht von Baby True Thompson

Anzeige

Instagram / khloekardashian Willkommensgruß für Khloe Kardashian von Schwester Kylie Jenner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de