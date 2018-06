Er managt nicht nur einen Weltstar, sondern auch eine bald fünfköpfige Familie! Scooter Braun (37), der Mann hinter dem immensen Erfolg von Teenie-Schwarm Justin Bieber (24), wird zum dritten Mal Papa. Mit seiner Frau Yael Cohen hat er bereits die beiden Kids Jagger (3) und Levi (1), doch offenbar war die Family-Planung noch nicht abgeschlossen. Mit einem zuckersüßen Schnappschuss verkündete das Dream-Couple jetzt die erfreuliche News: Sie erwarten ihren dritten Spross.

Bald schlüpft Justin zum dritten Mal in die Quasi-Onkel-Rolle. Dass er sich mit seinem Erfolgsguru und dessen Auserwählten blendend versteht, ist längst kein Geheimnis mehr. Pünktlich zu seinem 37. Wiegenfest veröffentlichte Scooter auf Instagram einen Geburtstagsschnappschuss mit seinen Liebsten. "Das Beste an meinem Geburtstag ist, dass mein Wunsch in Erfüllung gegangen ist", schrieb der Zweifach-Daddy und versah den Post mit dem Hashtag #nocheins.

Auch Yael ließ es sich nicht nehmen, ihrem Schatz via Social Media zu gratulieren. Ein Foto, auf dem sie offensichtlich schwanger im Bikini im Garten posiert, kommentierte sie: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz. Lass uns mit einem weiteren Baby feiern."

Jason Merritt / Getty Images, Phillip Faraone/Getty Images for Dow Jones Popstar Justin Bieber und sein Manager Scooter Braun

Instagram / yael Yael Cohen, Ehefrau von Scooter Braun

VALERIE MACON/AFP/Getty Images Scooter Braun mit Yael Cohen auf einem Event in Hollywood

