Promi-Manager Scooter Braun bestätigt nun offiziell Rückzug!

Scooter Braun (42) ist für seine Managementrolle verschiedener Stars bekannt: Er vertrat unter anderem Größen wie Justin Bieber (30), Taylor Swift (34) und Ariana Grande (30). Jetzt gibt der Unternehmer in einem Statement gegenüber Variety bekannt, dass er sich von dieser Tätigkeit zurückzieht. "23 Jahre. 23 Jahre. So lange bin ich schon als Musikmanager tätig. Vor 23 Jahren fing ein 19-jähriger Junge an, einen Künstler namens Cato in Atlanta zu managen und meine Reise begann", sinniert der gebürtige US-Amerikaner und fügt ferner hinzu: "Dieses Kapitel ist zu Ende. [...] Ich habe nicht erwartet, dass es so endet, verdammt, aber es ist passiert. Ich werde jeden Moment davon in Ehren halten."

In der Erklärung kommt der 42-Jährige auch auf ein paar seiner berühmten Klienten zu sprechen. "Justin, ein 13-jähriger Junge, der als Straßenmusiker in Kanada unterwegs war. Und Ariana, eine junge Schauspielerin bei Nickelodeon", erinnert Scooter sich und es lautet: "Zu sehen, wie sie beide zu den Legenden aufstiegen, die sie heute sind, wird für immer eine meiner größten Ehren sein." Fortan wolle sich der Investor auf seine Familie fokussieren sowie seiner neuen Tätigkeit als CEO von HYBE America. Die Firma kaufte Scooters Agentur im Jahr 2021 auf.

Obwohl der Talentmanager die musikalischen Künstler nicht mehr vertreten wird, ist die Arbeit mit Ariana offenbar nicht komplett vorbei: Scooter wird die Sängerin zukünftig bei kreativen Projekten wie der Merchandise-Plattform Weverse oder der Kosmetikmarke REM Beauty unterstützen. "Ariana Grande und HYBE, unter der Leitung von CEO Scooter Braun, freuen sich darauf, ihre langjährige geschäftliche Partnerschaft fortzusetzen", hieß es in einer Mitteilung gegenüber People.

Getty Images Scooter Braun und Justin Bieber, 2020

scooterbraun Scooter Braun und Ariana Grande

