An Scooter Brauns Geburtstag: Taylor Swift singt Disstracks!

Taylor Swift (34) soll bei ihrem Konzert am Dienstag gegen Scooter Braun (43) ausgeholt haben! Und das nicht nur einen Tag nachdem ihr langjähriger Erzfeind seinen Rückzug als Manager erklärt hatte, sondern auch noch an seinem 43. Geburtstag! Während ihres Überraschungs-Akustik-Song-Sets in Cardiff, Wales, performte die Sängerin nämlich ein Mashup der Songs "I Forgot That You Existed" und "This Is Why We Can't Have Nice Things" – zwei Lieder, bei denen sich ihre Fans absolut sicher sind, dass sie von dem ehemaligen Manager von Justin Bieber (30) und Ariana Grande (30) handeln.

Dass Swifties diesen Zug von Taylor absolut lustig finden, verheimlichen sie auch nicht – sondern zeigen es in den sozialen Medien. "'I Forgot That You Existed' und 'This Is Why We Can't Have Nice Things' ist legendär nach der Ankündigung von Scooters Rücktritt", schreibt beispielsweise ein User auf X. Dem schließt sich ein weiterer an und bezeichnet die 14-fache Grammy-Gewinnerin als "Comedian". Vor allem der Zeitpunkt, an dem Taylor die Disstracks auspackte, scheint es ihnen angetan zu haben. "I Forgot That You Existed' und 'This Is Why We Can't Have Nice Things' an Scooters Geburtstag und in der ersten Show nach seinem Rücktritt ist hysterisch!", betont ein anderer Nutzer.

Aber woher kommt die Feindseligkeit zwischen der 34-Jährigen und dem Musikmanager? Taylor stand eine lange Zeit bei Big Machine Records unter Vertrag – einem Plattenlabel, das Scooter 2019 aufkaufte und somit auch die Rechte an ihren ersten sechs Alben erwarb. "Dies ist mein schlimmstes Szenario", schrieb sie damals in einem Beitrag auf Tumblr. Sie habe jahrelang versucht, ihre alten Aufnahmen zu kaufen, doch Labelgründer Scott Borchetta habe sich geweigert. Als sie dann von Scooters Kauf erfuhr, habe sie nur an das "unaufhörliche, manipulative Mobbing" denken können, das sie seit Jahren von ihm erlebe. In Reaktion darauf soll der 43-Jährige Taylor verboten haben, ihre Musik zu nutzen. Seitdem arbeitet sie daran, ihre alten Alben neu aufzunehmen, von denen mittlerweile nur noch zwei übrig sind: Mit "Fearless", "Speak Now", "Red" und "1989" – alle in "Taylor's Version" – hat sie es schon geschafft.

