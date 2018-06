Der Star-DJ David Guetta (50) zeigt seinen Fans, was für ihn nur eine Fingerübung ist! Nicht erst seit gestern ist der mittlerweile 50-Jährige im Musikgeschäft – seine lange und steile Karriere zeigt jedoch, dass er mit seinen Platten noch immer den Nerv der Zeit trifft. Seit 2002 ist der Franzose kaum noch aus den Charts wegzudenken, so hält sich sein Album "One Love" unglaubliche 102 Wochen allein in den deutschen Hitlisten. Auf dem Elektro-Gebiet macht ihm also keiner so schnell etwas vor. In einem Instagram-Clip freestylt er kürzlich mit flinken Fingern auf einem Sampler und kommentiert den daraus entstehenden Song trocken: "Das mache ich in meiner Freizeit!"



