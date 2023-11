David Guetta und seine Jessica Ledon erwarten Nachwuchs!

Was für freudige Neuigkeiten! David Guetta (56) und Jessica Ledon gehen seit 2016 gemeinsam durchs Leben. Doch im vergangenen Jahr brodelte es gewaltig in der Gerüchteküche um den DJ: Ihm und seiner Liebsten wurde eine Liebeskrise nachgesagt. Allerdings fand das Paar wohl wieder zueinander, so zeigten sie sich immer wieder turtelnd in der Öffentlichkeit. Nun legen sie sogar noch einen obendrauf: David und Jessica feiern ihre Liebe nun mit ihrem kommenden Nachwuchs!

Bei den Latin-Grammy Awards in der spanischen Stadt Sevilla machen der Musiker und die Schauspielerin ihre Babynews jetzt offiziell: Die Beauty erscheint in einem grünen, figurbetonten Kleid, das ihr Gesicht umhüllt. Ihr Liebster gibt in einer schwarzen Hose und einer sportlichen Bomberjacke eine gute Figur neben ihr ab. Doch während sie für die Kameras posieren, legt der DJ liebevoll seine Hand auf die kleine Bauchwölbung seiner 20 Jahre jüngeren Freundin – damit ist klar: Sie erwarten Nachwuchs!

Damit wird David aber nicht zum ersten Mal Vater! Er ist bereits zweifacher Vater von Tim Elvis und Angie. In einem früheren Interview mit spot schwärmte der Künstler bereits: "Wir lieben es einfach, gemeinsam Dinge zu unternehmen. Wir sprechen über Businessthemen und ich frage sie nach ihrer Meinung. Es ist wirklich toll, Teenager zu haben."

Getty Images David Guetta, Jessica Ledon, November 2023

Getty Images Jessica Ledon und David Guetta, Mai 2019

Getty Images Jessica Ledon und David Guetta im April 2023

