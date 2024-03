"Liebe liegt in der Luft": David Guettas Baby wurde geboren

David Guetta (56) überrascht seine Fans mit süßen Nachrichten. Im November gaben der DJ und seine Freundin Jessica Ledon bekannt, dass sie den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Nun ist es endlich so weit: Die beiden durften ihren Sohn auf der Welt begrüßen. Auf Instagram teilt der Musikstar nun einen niedlichen Schnappschuss mit seiner Liebsten und dem Neugeborenen – Vater und Sohn legen ihren Kopf beide auf der Mutter ab, die ihr Gesicht von der Kamera wegdreht. "Liebe liegt in der Luft", kommentiert David und fügt hinzu: "Willkommen Cyan!"

In der Kommentarspalte wimmelt es nur so vor Stars der Musikbranche. So freut sich unter anderem sein DJ-Kollege Showtek mit dem Franzosen. "Herzlichen Glückwunsch, Bruder", schreibt er unter dem süßen Familienfoto. Und auch Tiësto gratuliert fröhlich: "Ich freue mich so für euch zwei!" Doch auch seine Fans zeigen ihre Unterstützung für David und seine kleine Familie. "Ich liebe diesen Namen", findet ein User.

David und Jessica gehen bereits seit 2016 gemeinsam durch das Leben. Wie The Sun berichtete, sollen sie im Jahr 2022 eine kleine Krise durchlebt haben. Doch nach einer kurzen Trennung konnten sie ihre Beziehung noch retten. Erst im vergangenen Monat zeigten die beiden sich freudestrahlend auf dem roten Teppich der Pre-Grammy-Gala von Clive Davis (91) – total verliebt streichelte der Musikproduzent den Babybauch seiner Partnerin.

Anzeige

Getty Images Jessica Ledon und David Guetta im Februar 2024

Anzeige

Getty Images David Guetta und Jessica Ledon, 2017

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de