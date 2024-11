David Guetta teilt zum 57. Geburtstag ein sexy Sixpack-Foto

David Guetta (57) feiert heute seinen 57. Geburtstag, entspannt auf der Party-Insel Ibiza – und da scheint es dem Anblick nach zu urteilen noch immer ziemlich heiß zu sein. Anlässlich seines Ehrentages teilt der Star-DJ ein Foto von sich auf Instagram, auf dem er oberkörperfrei, nur mit einer schwarzen Shorts, Socken und Sneakers bekleidet vor der Kamera posiert – und seinen Waschbrettbauch präsentiert. "Vielen Dank für all die Geburtstagsgrüße. Gehe mit derselben Leidenschaft und Energie wie am ersten Tag in dieses neue Jahr. Das Beste kommt noch!", kommentiert der Franzose seinen Beitrag.

Erst kürzlich sorgte ein Instagram-Post des "Play Hard"-Stars für Begeisterung. Im Oktober teilte David ein Drei-Generationen-Foto mit seinen Fans. Neben ihm waren darauf sein 94-jähriger Vater Pierre und sein Sohnemann Cyan zu sehen, der gerade einmal rund acht Monate alt ist. "Drei Generationen Guetta! [...] Alle sind bereit für die heutige [Rave-]Abschlussfeier", schrieb der Produzent dazu. Für Davids Papa war es das erste Mal auf der Sonneninsel im Mittelmeer.

Söhnchen Cyan erblickte im April dieses Jahres das Licht der Welt. Der Kleine geht aus Davids Beziehung mit Jessica Ledon (32), die sie seit 2016 führen. Mit seiner Ex-Frau Cathy Lobé, mit der er von 1992 bis 2014 verheiratet war, hat der Familienvater zwei weitere Kinder. 2004 wurde sein erster Sohn Elvis geboren und im Jahr 2007 folgte die Geburt seiner Tochter Angie.

Instagram / davidguetta David Guetta mit seinem Vater Pierre und seinem Sohn Cyan, Oktober 2024

Getty Images David Guetta mit seiner Freundin Jessica Ledon

