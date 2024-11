David Guetta schwärmt von Zusammenarbeit mit K-Pop-Gruppe

David Guetta (57) kollaborierte schon mit zahlreichen Stars und kreierte mit ihnen so manchen Partyhit oder Sommersong. Nun hat der DJ sich für seinen neuesten Hit Unterstützung von der K-Pop Girlgroup IVE geholt. Zusammen brachten sie vor knapp zwei Wochen den Song "Supernova Love" heraus. "Es ist endlich so weit. Das ist meine erste Zusammenarbeit mit einer K-Pop-Gruppe. Und ich bin wirklich sehr aufgeregt darüber. Ich denke, der Song ist der Hammer", verkündete David vor wenigen Tagen auf Instagram.

Für den Song nutzte David ein Sample aus Ryūichi Sakamotos "Merry Christmas Mr. Lawrence" aus dem gleichnamigen Film von 1983. "Es ist uns eine große Ehre, sein unglaubliches Vermächtnis zu würdigen", schrieb David unter seinen Instagram-Post. Der Komponist verstarb im vergangenen Jahr. Er komponierte hauptsächlich für Filme und wurde für seine Leistung in "The Last Emperor" sogar mit einem Oscar ausgezeichnet. Mit ihrer Zusammenarbeit wollten David und IVE den Filmkomponisten ehren.

Für IVE ist es bereits die zweite Zusammenarbeit mit einem großen Künstler. Anfang des Jahres kollaborierten die K-Pop-Idols mit Saweetie (30). Gemeinsam brachten sie den Song "All Night" heraus. IVE wurde 2021 unter Starship Entertainment gegründet und besteht aus den sechs Mitgliedern Yujin, Gaeul, Rei, Wonyoung, Liz und Leeseo. 2022 hatte die K-Pop-Gruppe ihren ersten Auftritt in Deutschland. Sie performten beim "Kpop Flex" im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main unter anderem ihre Hits "Eleven" und "Love Dive". Ein Jahr später wurde ihre erste Welttour "Show What I Have" angekündigt. Die Girlgroup machte dafür in diesem Jahr auch in Berlin Halt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryuichi Sakamoto bei der 68. Berlinale

Anzeige Anzeige

Getty Images IVE im Januar 2023

Anzeige Anzeige