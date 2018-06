Julian F. M. Stoeckel (31) freut sich schon auf Das Sommerhaus der Stars! Auch in diesem Jahr werden wieder bekannte Liebespaare in dem TV-Format gegeneinander antreten. Zwei Kandidatengespanne sind bereits bekannt: Sowohl Jens Büchner (48) mit Ehefrau Daniela Karabas (40) als auch Micaela Schäfer (34) mit Langzeitpartner Felix Steiner werden in das Feriendomizil ziehen. Und Micas Kumpel Julian traut der Nacktschnecke und ihrem Liebsten durchaus zu, den Titel "Promipaar des Jahres" abzuräumen!

Julian ist im Promiflash-Interview hellauf begeistert davon, dass Micaela in diesem Jahr in das RTL-Sommerhaus ziehen wird. Entscheidend für den Erfolg wird seiner Meinung nach sein, wie sich Medienneuling Felix in dem Format schlägt: "Ich bin auch gespannt, wie sie es mit Felix zusammen schaffen wird, weil Felix ja sonst immer mehr im Hintergrund stand. Aber ich glaube, dass sie das ganz gut machen werden", räumt der 31-Jährige dem Paar beim TKMaxx-Event "Travel the world" gute Chancen ein.

Laut Julian hat Micaela in dem Wettkampf einen entscheidenden Vorteil: Als alter Showhase kann sie nichts mehr schocken. Seiner Einschätzung nach wird sie sich aus den impulsiven Streitigkeiten, für das "Das Sommerhaus der Stars" in den vergangenen Jahren durchaus bekannt wurde, weitestgehend raushalten: "Ich glaube, dass Micaela das ganz entspannt und ohne großes Drama machen wird. Das wird nicht zu so großen Skandalen führen", ist sich der Berliner sicher.

Christian Marquardt/GettyImages Felix Steiner und Micaela Schäfer

AEDT/WENN.com Julian F. M. Stoeckel und Micaela Schäfer

ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images Micaela Schäfer und ihr Partner Felix Steiner

