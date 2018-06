Endlich sind Philipp Stehler (30) und seine Pamela wieder vereint! Die Kuppelshow Bachelor in Paradise verließen die zwei als Paar – und bis heute sind sie über beide Ohren verliebt. Kein Wunder also, dass Pam ihren Liebsten auf Ibiza besucht, wo er sich gerade für ein Projekt aufhält! Mit Philipps Mama im Gepäck reiste die Studentin am Montag in die Sonne, um mit dem Influencer dessen 30. Geburtstag zu feiern. Die Überraschung gelang: Ihr Schatz hatte keine Ahnung und freute sich umso mehr!



