Was geht denn nun wirklich zwischen Philipp Stehler (30) und Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Gerda? Aufmerksame Fans bemerkten bei den beiden Influencern verdächtige Bilder auf deren Social-Media-Plattformen: Der einstige Polizist und die Modelbeauty teilten jeweils einen Schnappschuss von sich vom selben Balkon auf Ibiza – es wurde sogar vermutet, dass sich Philipp auf einem Bild in Gerdas Sonnenbrille gespiegelt hat. Stehen bei den TV-Bekanntheiten also alle Zeichen auf Liebe? Das 30-jährige Männermodel klärt auf!

Philipps Management bezog auf Gala-Nachfrage zu den Turtelgerüchten Stellung. Dabei wurde klar, dass zwischen dem Hottie und dem GNTM-Girl nichts läuft: "Dass sie beide auf Ibiza sind, ist Zufall. Philipp und Gerda kennen sich zwar, aber sind nur Freunde. Er ist wegen Dreharbeiten dort, sie macht Urlaub." Ob Philipp und Gerda nur Freunde sind, weil der Frauenschwarm in Wahrheit schon seine Traumfrau gefunden hat?

Der Beau ist aktuell noch im Kuppelshowformat Bachelor in Paradise zu sehen – die Dreharbeiten sind jedoch schon längst abgeschlossen. Im großen Serienfinale am 13. Juni können die Fans dann live bei RTL verfolgen, welcher Inselbewohnerin er eine Rose überreicht – und ob Philipp wirklich die wahre Liebe findet!

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler auf Mallorca

MG RTL D Philipp Stehler bei "Bachelor in Paradise"

