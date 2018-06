Sie genießt momentan ihr neues Leben als Mutter in vollen Zügen:Kylie Jenner hat sich fast vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nur ab und an nimmt die junge Mama der kleinen Stormi einen Termin wahr, sonst ist sie aber für ihr Baby da. Ob ihr Töchterchen so viel schläft, dass Kylie genügend Zeit hat, sich neue Styles auszudenken? Frisurenwechsel ist man von ihr schon gewohnt – jetzt gibt es ein Look-Update im Gesicht.

Kylie ist tatsächlich unter die Brillenträgerinnen gegangen. Mit einer Sehhilfe hat man die 20-Jährige wirklich noch nie gesehen. Lediglich lässige Sonnenbrillen kennt man auf der Nase des It-Girls. In ihrer Instagram-Story bewies Kylie nun aber, dass ihr das transparente Gestell ganz fantastisch steht. "Oh ja, ich trage jetzt eine Brille", schrieb die Freundin von Rapper Travis Scott (26) selbstbewusst zu einem kurzen Clip.

Der Kardashian-Jenner-Spross wechselt seinen Style wie ein Chamäleon. In den letzten Wochen sah man Kylie mit pinken und blauen Haaren, mit kurzem Bob und mit langen Extensions. Ob die Brille auch nur ein vorübergehendes Accessoire ist?

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Töchterchen Stormi Webster

Ronald Martinez/Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner beim Basketballspiel Houston Rockets gegen Golden State Warriors

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Mai 2018

