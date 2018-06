Fühlt sich Patricia Blanco (47) endlich wieder wohl in ihrer Haut? Anfang des Jahres hat sich die Tochter von Schlagersänger Roberto Blanco (81) einer Bruststraffung unterzogen. Doch statt mit einem Traumergebnis endete der Eingriff in einem Drama: Patricias Nippel verfärbten sich erst schwarz, starben dann ab und mussten schließlich aus Schamlippengewebe neu modelliert werden. Inzwischen liegt der Vorfall einige Monate zurück – und der TV-Star scheint in puncto Vorbau langsam wieder selbstbewusster zu werden!

Die einstige Adam sucht Eva-Kandidatin verbringt gerade eine entspannte Auszeit im sonnigen Monte-Carlo. Und dabei hat sich Patricia wohl vor allem ein Ziel gesetzt: möglichst viel UV-Licht tanken mit möglichst wenig Textil! In ihrer Instagram-Story zeigte sich die gebürtige Unterhachingerin nämlich ganz ohne Bikini-Oberteil! Doch wer jetzt denkt, Patricia würde ihre neu geformten Nippel zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentieren, der irrt sich. Gekonnt wählte die 47-Jährige den Bildausschnitt genau so, dass man nichts von ihren geretteten Brustwarzen sehen konnte.

Das Drama um die Herzstücke ihres Busens belastete die Reality-TV-Beauty schwer. In einem Interview mit RTL hat Patricia vor wenigen Monaten verraten, dass die Erfahrung für sie der absolute Horror gewesen sei. Sie habe große Angst gehabt, ihr Leben lang mit verunstalteten Brüsten durch die Gegend laufen zu müssen. Zum Glück ist das nicht passiert und der Ex-Big Brother-Kandidatin geht es wieder deutlich besser!

Facebook / p.blanco.fanpage Patricia Blanco

Facebook / Patricia Blanco Patricia Blanco und ihr Schönheitschirurg Dr. Wolfgang Hecker

MG RTL D Patricia Blanco bei "Adam sucht Eva"

