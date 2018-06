Schnee und dicke Winterjacken bei GZSZ? Während sich die Deutschen in den vergangen Tagen und Wochen über den Beginn des Sommers freuen und sich den heißen Temperaturen entsprechend in knappe und luftige Outfits hüllen, mummeln sich die Serien-Darsteller in warme Mäntel ein und stapfen sogar durch vereinzelte Schneeflocken. Die seltsame Witterung ist auch den TV-Zuschauern nicht entgangen und stiftet im Netz große Verwirrung.

"Was ist das für ein Schwachsinn? Labern über die WM (Juni!) und gucken WM und gestern hat's da geschneit und die laufen noch in Winterklamotten rum? Passt ja total zusammen, voll absurd..." oder "Echt jetzt? WM und bei euch ist Schneeregen? Habt ihr mal auf den Kalender geschaut?", sind nur zwei der verständnislosen Kommentare auf Facebook. Es gibt allerdings auch einen Fan, der die Problematik offenbar erkannt hat: "Ist aber auch blöd vom Regisseur, das Wetter drei Monate vorher nicht mit einzuplanen."

Tatsächlich ist der späte Wintereinbruch in Berlin für das Wetter-Chaos am Set verantwortlich. Die Dreharbeiten der aktuellen Episoden müssen schätzungsweise vor zwei bis drei Monaten stattgefunden haben. Zu diesem Zeitpunkt war es in der Hauptstadt noch sehr kalt. Anfang März waren die Seen sogar noch zugefroren. Dadurch war es für das GZSZ-Team – zumindest bei den Außen-Aufnahmen – quasi unmöglich, ein sommerliches Feeling zu vermitteln.

MG RTL D / Rolf Baumgartner Philipp (Jörn Schlönvoigt) und Laura (Chryssanti Kavazi) bei GZSZ

MG RTL D / Rolf Baumgartner Niklas Osterloh und Anne Menden bei GZSZ

MG RTL D / Rolf Baumgartner Maren (Eva Mona Rodekirchen) und Jonas (Felix van Deventer) beim GZSZ-Mauerflower-Festival

