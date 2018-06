Mit diesem Outfit konnte Luna Simone (2) bei ihrer Mama Chrissy Teigen (32) punkten! Das Model ist dafür bekannt, dass sie sich für nichts und niemanden verbiegt. Dies will sie auch ihrem kleinen Töchterchen mit auf den Weg geben und lässt ihm daher viel Freiraum, um sich zu entwickeln. Und ihre Erziehung scheint Früchte zu tragen: Mit einem eigenwilligen Klamotten-Mix machte der Lockenkopf jetzt seine feministische Mutter stolz!

Auf ihrem Twitter-Account teilte die Frau von Musiker John Legend (39) ein putziges Video von ihrem Sprössling. Darin ist Luna zunächst in einem mädchenhaften Tutu zu sehen, schnell hat sie jedoch genug von diesem Outfit und schlüpft in einen Raumfahrer-Anzug – dabei behält sie das Ballett-Röckchen an. Was die frischgebackene Zweifach-Mama wohl von diesem Aufzug hält? "Ich dachte, dass ich diesen unglaublichen Frauen-Empowerment-Moment erleben würde, in dem sich Luna ihr Tutu herunterreißen und es mit dem Raumanzug ersetzen würde", schrieb die Moderatorin unter den Clip.

Genau die Unberechenbarkeit ihres kleinen Tochter erfüllt Chrissy mit Stolz. "Manchmal möchte ein Mädchen eben beides sein. Und das, meine Freunde, ist Frauen-Empowerment", so die überglückliche Brünette.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und ihre Tochter Luna Simone

Anzeige

Twitter / Christine Teigen Chrissy Teigens Twitter-Video

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens Tochter Luna Simone

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de