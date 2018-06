Noch immer haben Schauspielerin Priyanka Chopra (35) und Musiker Nick Jonas (25) ihre angebliche Beziehung nicht öffentlich gemacht. Trotzdem halten sich die Gerüchte um eine mögliche Liebe zwischen den beiden hartnäckig. Nick nahm die Beauty sogar kürzlich mit auf die Hochzeit seines Cousins! Sollten die beiden tatsächlich ein Paar sein, steht natürlich auch die Kinderfrage im Raum. Priyanka sprach jetzt über ihren Kinderwunsch und ihre Pläne in der Zukunft.

Auf dem Forbes Women's Summit in New York City erzählte die 35-Jährige: "Weil ich in meinen 30ern bin, also offensichtlich schon alt, sagte meine Mutter zu mir: 'Du wirst an dem Tag heiraten, an dem du jemand findest, der zu schätzen weiß, wie hart du gearbeitet hast, um dorthin zu kommen, wo du bist.'" Angst davor, keine Kinder mehr bekommen zu können, habe sie nicht. Es gebe schließlich die Wissenschaft.

Der Baywatch-Darstellerin sei es wichtig, unabhängig zu sein: "Uns Frauen wird immer gesagt, was wir tun sollen. Wir sollten in der Lage sein, zu entscheiden, was wir tun wollen. Das ist Feminismus für mich." Denkt ihr, Priyanka und Nick werden irgendwann eine Familie gründen? Stimmt ab!

Jamie McCarthy / Getty Images Priyanka Chopra bei einer Fashion-Show in NYC

Splash News Musiker Nick Jonas und Schauspielerin Priyanka Chopra

Jen Lowery / Splash News Nick Jonas bei einem Event in West Hollywood

