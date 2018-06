Wird es langsam ernst bei Nick Jonas (25) und Priyanka Chopra (35)? Die "Quantico"-Schauspielerin und der ehemalige Jonas Brothers-Sänger werden immer häufiger zusammen entdeckt. Bereits Dienstag sah man das vermeintliche Pärchen beim gemeinsamen Essen in New York. Die Treffen der beiden häufen sich immer mehr. Vergangenes Wochenende ging der "Haven't Met You Yet"-Interpret mit Priyanka auf ein ganz spezielles Date.

Die schöne Schauspielerin war Nicks Begleitung bei der Hochzeit seines Cousins in New Jersey. Quellen bestätigten gegenüber People, dass beide verliebt wirkten und Arm in Arm über das Gelände liefen. Die Gerüchte über eine mögliche Beziehung verdichteten sich also enorm. Nicks älterer Bruder Kevin Jonas (30) war ebenfalls anwesend und traf Priyanka sogar. Allerdings ist unklar, ob die anderen Familienmitglieder, wie Joe Jonas (28) oder die Eltern des 25-Jährigen ebenfalls auf der Hochzeit waren.

Nach Nicks Turteleien mit einer australischen Studentin und Gerüchten über ihn und Demi Moore (55), scheint es mit Priyanka etwas mehr zu sein als nur eine Liebelei. Bei der diesjährigen Met Gala wurde die Schauspielerin mit dem Sänger bereits auf dem roten Teppich zusammen gesehen. Ein aufmerksamer Fan sichtete die Stars außerdem bei einem Baseballspiel der Los Angeles Dodgers.

Frazer Harrison / Getty Images Nick Jonas bei den Billboard Music Awards 2018

Splash News Priyanka Chopra in New York

Frazer Harrison / Getty Images Nick Jonas bei den Golden Globe Awards 2018

