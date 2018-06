Gut sechs Wochen vor der Geburt ihres Babys bekommen Sila Sahin (32) und ihr Liebster Samuel Radlinger (25) den wohl größten Schock ihres bisherigen Lebens: Bei einem Flug von Berlin ins norwegische Bergen hatte die einstige GZSZ-Darstellerin plötzlich Wehen. Während das werdende Elternpaar kurzzeitig dachte, ihr Kind komme in der luftigen Höhe, konnte eine vorzeitige Geburt noch abgewendet werden. Dennoch müssen Sila und Samuel ihre Pläne über den Haufen werfen: Ihr Nachwuchs wird nicht wie geplant in Deutschland, sondern in Norwegen geboren!

Für die Schauspielerin und den Fußballer, der momentan für den norwegischen Erstligisten Brann Bergen spielt, stand nach diesem Vorfall fest, dass ein Rückflug in die Hauptstadt unter keinen Umständen mehr infrage kommt. "Eigentlich wollte Sila in Berlin entbinden, nun wird unser Baby in Bergen zur Welt kommen – der Heimat der Wikinger", erklärte der stolze Papa in spe im Bunte-Interview. Dort werde die 32-Jährige von ihrer Mama und damit superstolzen Bald-Oma unterstützt, fügte Sila hinzu: "Hier in Norwegen habe ich Ruhe und die Hilfe meiner Mutter, die bis zur Geburt bleibt."

Und noch etwas verrieten die beiden jetzt ganz offiziell: Sila und Samuel erwarten einen Jungen! "Unser Sohn wird ein kleiner Wikinger", freute sich das Pärchen. Wie ihr Mini-Me allerdings heißen soll, das bleibt auch weiterhin ihr Geheimnis – vorerst.

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und Samuel Radlinger

Ralf Jürgens / Getty Images Schauspielerin Sila Sahin und ihre Mutter im Jahr 2013

Instagram / samuelradlinger30 Sila Sahin und Samuel Radlinger an Norwegens Nationalfeiertag

