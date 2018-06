Endlich ist es amtlich! Fast 16 Jahre lang waren Mary J. Blige (47) und ihr ehemaliger Manager Martin Isaacs verheiratet. Glückliches Ehepaar? Fehlanzeige! In den vergangenen zwei Jahren lieferten sich die US-Sängerin und ihr Verflossener in aller Öffentlichkeit einen unerbittlichen Rosenkrieg. Martin hatte Mary nicht nur betrogen, sondern forderte von ihr auch ein stolzes Sümmchen von 130.000 Dollar monatlich. Diesem Verlangen wollte die "Work That"-Interpretin nicht nachkommen. Jetzt ist die Schlammschlacht offiziell beendet: Die Scheidung ist durch.

Pünktlich zum Sommeranfang kann die 47-Jährige aufatmen, denn sie ist wieder Single. Wie TMZ berichtete, kam es am Mittwoch zu einer gerichtlichen Einigung des kinderlosen Ex-Paares. Jeweils die Hälfte des gemeinsamen Besitzes wurde jedem Streithahn zugesprochen. Was aus der Unterhaltszahlung von 130.000 Dollar pro Monat geworden ist, die Martin von der Musikerin eingeklagt hatte, bleibt unklar.

So oder so dürfte der Entertainerin ein Stein vom Herzen gefallen sein. Bereits im Juli 2016 hatte sie die Scheidung eingereicht. Weil sich Mary und ihr untreuer Ex aber partout nicht einigen konnten, hat sich der Prozess so lange hinausgezögert.

Jason Merritt / Getty Mary J. Blige und Martin Isaacs bei der LACMA 2013 Art + Film Gala

Jamie McCarthy/Getty Images Mary J. Blige auf der Met-Gala 2018

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Breast Cancer Research Foundation Mary J. Blige auf der Breast Cancer Research Foundation Hot Pink Gala

