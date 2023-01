Grammys 2023: Diese Stars performen in der Nacht der Nächte!

Es wurde viel spekuliert! Die Verleihung der Grammy Awards findet in diesem Jahr am 6. Februar statt und die Nominierten, die auf einen der begehrten Musikpreise hoffen dürfen, stehen bereits fest. So finden sich unter anderem Namen wie Adele (34), Machine Gun Kelly (32) oder Harry Styles (28) auf der Nominiertenliste. Auch welche Künstler die Preisverleihung musikalisch begleiten werden, ist jetzt bekannt: Diese Stars performen im Rahmen der Grammy-Verleihung!

Zu den Musikern und Sängern gehören Latin-Star Bad Bunny (28), Lizzo (34), Sam Smith (30), die aus Deutschland stammende Kim Petras (30), Mary J. Blige (52) sowie Country-Rock-Sängerin Brandi Carlile, wie Deadline mitteilt. Die Künstler sind alle auch selbst für einen Grammy nominiert. Wie die "Recording Academy" erklärt, sollen noch weitere Künstler bekannt gegeben werden, die während der US-amerikanischen Preisverleihung auf der Bühne stehen werden.

Die Moderation der Grammy-Award-Show soll ein weiteres Mal Trevor Noah übernehmen. Dem südafrikanischen Schauspieler, den man aus Filmen wie "Black Panther" kennt, wird bereits zum dritten Mal diese Ehre zuteil. Wie gewohnt findet die Preisverleihung in Los Angeles statt.

