Ex-Fußballer Thorsten Legat (49) bleibt auch nach seiner Karriere eine echte Kultfigur, die vor keiner Herausforderung zurückschreckt. Ob Beef im RTL-Dschungelcamp, 2014 beim Promi-Boxen oder hitzige Kochduelle mit Steffen Henssler (45) – Thorsten stellte sich allem und jedem. Dabei durfte auch sein kultiger "Kasalla"-Schlachtruf nie fehlen. Aber auch so ein Energiebündel wie der Bochumer kommt irgendwann an seine Grenzen, wie er jetzt schmerzlich feststellen musste.

Wie Bild berichtete, zog sich Thorsten am Mittwoch bei der RTL-Show "Crash Test Promis" eine schmerzhafte Verletzung zu. Beim Versuch, im Football-Dress durch verschieden dicke Wände zu laufen, spielte seine Wade plötzlich nicht mehr mit und er musste abbrechen. "Beim Absprung hab ich mir leider was gezerrt", meinte er. In der Kabine wirkte der Ex-Sportler sichtlich niedergeschlagen. "Es ist immer traurig, wenn ich bei etwas antrete und es nicht vollenden kann", gestand Thorsten.

Aber die kurze Pause half. Der ehrgeizige Ruhrpottler biss die Zähne zusammen und bestritt trotz Verletzung die restlichen Spiele. Er holte dabei allerdings die wenigsten Punkte und wurde der Show-Verlierer des Abends. Ganz oben auf dem Siegertreppchen stand am Ende Komiker Chris Tall (27), gefolgt von Nachrichtenmoderatorin Annett Möller (39). Platz 3 sicherte sich Vox-Star Detlef Steves (49).

MG RTL D Thorsten Legat, TV-Star

MG RTL D / Guido Engels Chris Tall, Detlef Steves, Daniel Hartwich, Annett Möller und Thorsten Legat

Schultz-Coulon/WENN.com Thorsten Legat im Februar 2016 zu Gast bei "Markus Lanz" in Hamburg

