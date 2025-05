Thorsten Legat lernt wohl bald Nina Kristins Familie kennen

Thorsten Legats (56) Verhältnis zu seinem Sohn Nico Legat (27) ist schon seit vielen Jahren ein stetiges Auf und Ab. Jüngst schoss der Realitystar sogar gegen die neue Liebe seines Nachwuchses. Gegenüber "Blitzlichtgewitter" schlägt der Familienvater plötzlich aber einen ganz anderen Ton an. "Ich muss sagen, ich muss das alles revidieren, was ich gesagt habe", rudert er zurück und plaudert aus: "Die Nina Kristin (43) ist ein wunderbarer und herzensguter Mensch. Sie liebt den Nico – ich hätte das nie gedacht. Wir werden jetzt irgendwann mal runterfliegen. Wir werden da mal Klartext sprechen. Wir werden die Eltern kennenlernen. Wir werden das Umfeld kennenlernen."

Zuletzt klang das noch ganz anders: Thorsten belächelte die Beziehung von Nico und Nina Kristin. "Das ist eine zu große Hausnummer für unseren Sohn. Das ist so, als wenn ich einen kleinen Zwergpinscher habe und mit dem an der Leine gehe. Sollte sich überlegen, ob er sich das antut", stichelte er in einem RTL-Interview vor rund einem Monat. Nico zeigte sich jedoch unbeeindruckt von dem Seitenhieb und machte sich im Netz über die Worte seines Papas lustig.

Thorstens Worten nach zu urteilen, scheint sich das Vater-Sohn-Duo wieder anzunähern – und das trotz häufiger öffentlicher Anfeindungen. Gegenüber dem Sender behauptete der 56-Jährige noch vor wenigen Wochen, dass sein Sohn Drogen nehmen würde und er das als sein Vater nicht "verdient" habe. Das problematische Verhältnis zwischen ihm und Nico war auch in der vergangenen Das große Promi-Büßen-Staffel Thema. Damals kam es bei den beiden nicht zu einer Aussprache und Thorsten verließ sogar freiwillig das Format, nachdem Olivia Jones (55) versucht hatte, ihm die Augen zu öffnen.

Instagram / nico.legat Nico Legat und Nina Kristin auf Mallorca, April 2025

Joyn Nico und Thorsten Legat, "Das große Promi-Büßen"-Kandidaten 2024

