Laut Nicos Ex Sarah Liebich wird Legat-Konflikt nie enden

Die Legats machen kein Geheimnis aus ihren Auseinandersetzungen. Insbesondere Thorsten (56) und Nico (27) tragen ihre privaten Angelegenheiten immer wieder gerne in der Öffentlichkeit aus. Zuletzt zeigte sich der Ex-Fußballprofi in einem Interview überzeugt, dass sein Sohn ein Problem mit Drogen hat. Nicos Ex-Freundin Sarah Liebich durfte die Familie persönlich kennenlernen – und macht im Promiflash-Interview deutlich, dass sich an dem angespannten Verhältnis wohl nie etwas ändern wird. "Familie Legat wird ihre Streitigkeiten niemals aus der Welt schaffen können und diese wahrscheinlich immer medial austragen", stellte die Temptation Island-Bekanntheit klar.

Sarah ist aber noch von etwas anderem überzeugt: Sie ist der Meinung, dass ihr ehemaliger Partner die Angewohnheit, sich trotz Beziehung anderweitig umzuschauen, nie ablegen wird. Auch bei seiner aktuellen Partnerin Nina Kristin (42) ist sie sich sicher, dass der Reality-TV-Star fremdgehen wird. "Ich denke, Nico wird nicht treu bleiben, maximal bis sich eine bessere Gelegenheit anbietet", erklärt die ehemalige Prominent getrennt-Kandidatin gegenüber Promiflash und fügt hinzu: "Sobald Alkohol und Party mit ins Spiel kommen, wird ihm die Treue bestimmt wieder schwerfallen."

Wie sich die Situation um den 27-Jährigen und seine Familie weiterentwickeln wird, bleibt abzuwarten. Ihre gemeinsame Zeit bei Das große Promi-Büßen schien auf eine Verbesserung von Thorsten und Nicos Beziehung hinzudeuten, die jüngsten Vorwürfe des Ex-Dschungelcampers bewiesen jedoch das Gegenteil. In einem Interview mit RTL behauptete der 56-Jährige, sein Nachwuchs probiere aktuell "alles" an Substanzen aus. "Wenn man sein Hautbild sieht und seine Augen gesehen hat, wie glasig sie sind, [...] Er soll die Drogen sein lassen, die er nimmt", betonte er.

Instagram / nico.legat Thorsten und Nico Legat, Juni 2024

Instagram / nico.legat Nico Legat und Nina Kristin auf Mallorca, April 2025

