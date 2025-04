Stefan Raab reizt Thorsten Legat mit frechen Kommentaren

Bei der RTL-Show "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" kam es am Mittwochabend zu einem humorvollen, aber auch bissigen Aufeinandertreffen zwischen Gastgeber Stefan Raab (58) und seinen prominenten Kandidaten. Besonders im Fokus stand Ex-Fußballer Thorsten Legat (56), der von Raab mit zahlreichen Sprüchen bedacht wurde. Bereits zu Beginn der Sendung passierte Stefan Raab ein Missgeschick: Die Karten mit den Fragen entglitten ihm. Während er diese hastig aufsammelte, scherzte er in Richtung Legat: "Thorsten, hast du was gesehen? Aber du kannst ja eh nicht lesen. Was soll man machen." Ein Kommentar, den der ehemalige Kicker zwar mit einem Lächeln hinnahm, Raab aber direkt relativierte: "War nur ein Spaß."

Auch im weiteren Verlauf der Show konnte der Moderator es nicht lassen, immer wieder gegen Legat zu sticheln – sei es bei dessen Schwierigkeiten, rechtzeitig den richtigen Buzzer zu drücken, oder bei der Beantwortung kniffliger Fragen. Als im Quiz der Plural des Wortes "Firma" gefragt war, konnte sich Raab einen weiteren Seitenhieb nicht verkneifen: "Thorsten würde ich raten, nichts zu riskieren." Trotz einiger verpasster Chancen nahm Legat den Schlagabtausch gelassen hin, schaffte es jedoch nicht, sich für ein Duell mit Raab zu qualifizieren. Stattdessen gingen an diesem Abend Kandidaten wie Schauspieler Tom Beck (47) und Zirkus-Akrobat Rene Casselly (28) ins Rennen um den Gewinn.

Thorsten, der seinen Durchbruch als Profi-Fußballer bei Vereinen wie dem VfL Bochum und dem SV Werder Bremen feierte, ist längst auch durch seine Auftritte in Reality-TV-Formaten einem breiteren Publikum bekannt. Für seine bodenständige Art und seinen oft humorvollen Umgang mit Rückschlägen hat er sich viele Sympathien verdient. In der Vergangenheit hatte Legat in Interviews immer wieder betont, dass er sich über Kritik oder Späße nicht lange ärgere. "Ich sehe das sportlich", erklärte er einmal – eine Einstellung, die ihm wohl auch an diesem Abend geholfen hat, Raabs Neckereien locker wegzustecken.

Anzeige Anzeige

Joyn. Thorsten Legat bei "Das große Promi-Büßen", 2024

Anzeige Anzeige

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Stefan Raab bei "Du gewinnst hier nicht die Million"

Anzeige Anzeige