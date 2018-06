Sie war die Königin des Abends! Am Mittwoch fand am Londoner Leicester Square die UK-Premiere von "Ocean's 8" statt. Hollywood-Ikone Sandra Bullock (53), die in dem Gangster-Streifen die Hauptdarstellerin Debbie Ocean mimt, legte mit ihrem funkelnden Pailletten-Jumpsuit einen absoluten Wow-Auftritt hin. Vor allem die Körpermitte weckte die Aufmerksamkeit neugieriger Kollegen, Fotografen und Kinobesucher: Die schöne Schauspielerin ließ nämlich ganz schön tief blicken.

Gewohnt herausgeputzt und ungewohnt offenherzig präsentierte sich die 53-Jährige auf dem Red Carpet. Ihr jazziges Outfit mit einem gestreiften und zickzackförmigen Farbenspiel aus Rot, Grün, Weiß und Schwarz und den weit ausgestellten Beinen war allerdings nicht der einzige Blickfang der Eventnacht. Neben den schicken schwarzen Riemchensandaletten und den üppigen Ohrringen von Lorraine Schwartz ließ vor allem der XXL-Ausschnitt der "Speed"-Darstellerin so manch einem Betrachter die Kinnlade runterklappen. Die Oscar-Preisträgerin weiß eben ganz genau, wie sie ihre Vorzüge besonders zur Geltung bringen kann.

Die Beauty kam übrigens nicht allein. Mit im Schlepptau hatte sie ihren Fotografen-Hottie Bryan Randall. Auch mit ihren Filmkolleginnen Helena Bonham Carter (52), Sarah Paulson (43) und Mindy Kaling (38) posierte die brünette Beauty fleißig. Dabei wirkten die Ladys mit ihren teils hochgeschlossenen Kleidern neben Sandra beinahe bieder.

Tim P. Whitby/Tim P. Whitby/Getty Images Sandra Bullock auf der "Ocean's 8"-Premiere in London

Splash News Bryan Randall und Sandra Bullock auf der "Ocean's 8"-Premiere in London

Tim P. Whitby/Tim P. Whitby/Getty Images Helena Bonham Carter, Sandra Bullock, Sarah Paulson und Mindy Kaling auf der "Ocean's 8"-UK-Premiere

