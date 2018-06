Arrivederci, Liebeskummer! Superstar Selena Gomez (25) hat aktuell mit der neuen Romanze ihres Ex Justin Bieber (24) zu kämpfen – der wurde kürzlich in New York beim Knutschen mit On-Off-Freundin Hailey Baldwin (21) im Park beobachtet. Anscheinend schaut Sel trotzdem nach vorn und genießt ihr Singleleben in Bella Italia. Die Sängerin wurde jetzt mit einem hotten Italiener in Rom gesichtet!

Andrea Iervolino ist kein Unbekannter für die brünette Beauty: Der Filmproduzent und die Schauspielerin haben bereits für Projekte wie "In Dubious Battle" zusammengearbeitet. Ob sich die "It Ain't Me"-Interpretin in der romantischen italienischen Hauptstadt mit dem heißen Südländer von Justin und Hailey ablenken will? Selena hatte offenbar Spaß bei ihrem Ausflug, wie ein Insider dem Onlinemagazin HollywoodLife verriet: "So mancher süße Römer hat mit ihr geflirtet, wovon sie sich sehr geschmeichelt gefühlt hat. Sie findet ihren Akzent einfach unwiderstehlich."

Vielleicht verbrachten Andrea und Selena anstelle eines Dates auch bloß ein Business-Meeting in der ewigen Stadt – ihre Fans würden sich über ein neues Filmprojekt sicherlich freuen, denn ihr gemeinsamer Streifen "In Dubious Battle" ist schon zwei Jahre alt.

Splash News Hailey Baldwin und Justin Bieber in New York

Jeff Spicer/Getty Images Selena Gomez bei einer Veranstaltung in London, 2017

Jamie McCarthy/Getty Images Selena Gomez bei der New York Fashion Week, Februar 2018

