Von wegen, da läuft nichts! Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) haben aktuell scheinbar eine On-Off-Beziehung am Laufen. Als die zwei kürzlich gemeinsam gesichtet wurden, vermuteten Fans, dass der "Baby"-Interpret damit nur seine Ex-Flamme Selena Gomez (25) eifersüchtig machen wollte. Angeblich sollen die beiden aktuell single sein – doch das sieht nun ganz anders aus! Justin und Hailey wurden jetzt beim innigen Knutschen im New Yorker Rockefeller Park erwischt!

Auf dem heißen Foto, das nun aufgetaucht ist, sitzt das Supermodel auf dem Schoß des Sängers – und sie küssen sich dabei! Die beiden haben offensichtlich wieder was am Laufen. Ob sie auch wieder zusammen sind, ist aber noch nicht bekannt. So oft, wie sie in letzter Zeit beim Spazierengehen, in der Kirche und jetzt sogar beim Knutschen gesichtet wurden, sieht es aber ganz danach aus!

Ihre Fans wären davon jedenfalls total begeistert: Unter Justins und Haileys aktuellen Beiträgen auf Instagram finden sich lauter hoffnungsvolle Follower: "Bitte kommt wieder zusammen, ihr seid einfach so perfekt", "Seid ihr wieder ein Paar? Das wäre fantastisch", "Ihr passt so gut zueinander", lauten nur einige der Kommentare der User.

Splash News Hailey Baldwin und Justin Bieber in New York

Anzeige

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin vor einem Starbucks in New York

Anzeige

Instagram / Justin Bieber Justin Bieber und Hailey Baldwin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de