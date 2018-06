Sein erstes Lebenszeichen als Ehemann! Rocco Stark (32) hat diese Woche ganz überraschend seine On-Off-Freundin Nathalie geheiratet. Auf Fotos, die Promiflash vorliegen, sieht man die Frischvermählten in eleganter weißer Hochzeits-Montur vor einem Schloss. Beide gaben sich Ton in Ton das Jawort. Selbst geäußert haben sich die Neu-Eheleute jedoch bisher nicht. Doch Rocco teilte nun via Social Media zumindest ein Foto von einem Ring!

Rocco präsentiert sich auf Instagram mit einem neuen Profil. In der Bio seines alten Insta-Accounts steht nämlich seit Kurzem “Die Stark's”. Unter diesem Namen hat der Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer nun sein erstes Bild gepostet. Darauf zu sehen: Das schwarz-weiße Foto einer weiblichen Hand mit einem Schmuckstück, das nach einem Verlobungs-Klunker aussieht. Ist dieses Pic auch Roccos erster Schritt zurück in die sozialen Netzwerke? Im März hat sich der 32-Jährige aus dem Web verabschiedet, kündigte eine Social-Media-Pause an. Die scheint nach seiner Trauung nun vorbei zu sein!

Zu dem Foto schrieb Rocco auch einen kurzen Text: "Das Leben besteht aus vier wichtigen Dingen, die ständig um uns herum sind, ob wir sie sehen oder nicht. Das Gute: Was wir auch als Gott bezeichnen. Das Böse: Chaos. Die Logik ist der Teufel. Aber das Wichtigste von allem ist die Liebe." Man müsse selbst entscheiden, was man am stärksten werden lässt und sie hätten sich für die Liebe entschieden.

Promiflash Rocco Stark und Nathalie

Promiflash Nathalie und Rocco Stark

Instagram / roccostark Rocco Stark und Freundin Nathalie

